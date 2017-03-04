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Hayır röportajında kopya çektiler

İstanbul Beşiktaş'ta 16 Nisan halk oylamasında 'Hayır' oyu verilmesi ile ilgili mizansen röportaj yapıldı.

04.03.2017 - 10:13
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Hayır röportajında kopya çektiler

"HAYIRCILAR NEDENLERİNİ SIRALIYOR, EVETÇİLER BİLMİYOR" DEMEK İÇİN KURMACA RÖPORTAJ YAPTILAR

İstanbul Beşiktaş'ta yoldan geçen vatandaşlar, sokak röportajındaki tuhaflığı görünce fotoğrafladılar..

PROMTER GİBİ YAZI OKUTTULAR

Fotoğrafta görüldüğü üzere; kameranın doğrultulduğu ve mikrofon uzatılan bir kişinin karşısında cep telefonu ekranı adeta prompter görevi ile tutularak ekrandaki yazının okunması isteniyor.

Sokak röportajı diye lanse edilecek kim bilir hangi haberin aslında bir mizansen olduğu ortaya çıktı.

Hayır röportajında kopya çektiler

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