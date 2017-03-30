Hayırcılar mağdur algısı yaratmak isterken yakalandılar

Ankara Valiliği, sosyal medyada hızla yayılan bir videoyla tartışmaya neden olan, "Hayır’ı dağıtamazsın, Evet dağıtacaksan dağıtabilirsin." diyen kişinin polis değil Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyesi olduğunu tespit etti.

Hayır dağıtamazsın diyen kişi polis değil TMMOB üyesiymiş.

MELİH GÖKÇEK FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Candan'la aynı karede yer alan başka bir fotoğrafı paylaştı.

Ankara'daki olayda söz konusu skandal sözleri sarf eden kişinin polis olmadığı bir kez daha kanıtlanmış oldu.