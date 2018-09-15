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Hayırsever iş adamı köyüne okul yaptırdı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, hayırsever iş adamı tarafından yaptırılan 10 derslikten oluşan okulun açılışı yapıldı.

AA | 15.09.2018 - 09:19..
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Mardinli iş adamı İbrahim Kösen, doğup büyüdüğü Kızıltepe ilçesinin Yarımca Mahallesi'nde anaokulu, ilk ve ortaokuldan oluşan 10 derslikli okul yaptırdı.

Hayırsever iş adamı İbrahim Kösen ise memleketin temel ihtiyacının eğitimin kalitesinin artırılması olduğunu anlatarak, insana yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunu vurguladı.

Hayırsever iş adamı köyüne okul yaptırdı

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

İbrahim Kösen, "Ülkemizde ve bölgemizde kaliteli eğitim olanaklarının yolu kaliteli fiziki ortamlardan geçmektedir. Biz bu nedenle ihtiyacı görerek kıymetli aile büyüklerimizin adlarını yaşattığımız okulumuzu açtık. Eğitim yatırımlarımız devam edecek." diye konuştu.

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