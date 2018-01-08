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Hayranı Demet Akalın'in çizmesini satarken yakalandı

Demet Akalın, doğum günü olduğunu söyleyen bir hayranına çizmelerini hediye etmişti.

Haber Merkezi | 08.01.2018 - 14:12..
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Demet Akalın, doğum günü Tarsus´un kuruluşuna denk gelen bir hayranına  7 bin TL´ye aldığı çizmesini verdi. Akalın, çizmeyi hediye ettiği hayranının nüfus cüzdanını kontrol ederek doğum gününün 27 Aralık olup olmadığını da kontrol etmişti.

Hayranı Demet Akalın'in çizmesini satarken yakalandı

"ÇİZMEYİ GERİ GÖNDER"

Akalın, bu olaydan çok kısa süre hayranının çizmeyi sattığını görünce şok oldu. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından hayal kırıklığıyla ilgili şunları yazdı: “Bazen bazıları gerçekten hiçbir şeyi haketmez! Numaramız aynı dedin! Hediye hatıra olarak saklanır, satışa çıkmaz! Yazık, geri gönder… Ben başka kıymet verecek gerçek bir fanıma veririm!”

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