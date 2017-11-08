Hayranı Fabregas’a asıldı

En iyi orta saha oyuncuları arasında gösterilen Cesc Fabregas'ın bir hayranıyla girdiği diyalog, İngiliz medyasında geniş yankı buldu.

"BU GECE SENİNLE OLSAK"

İspanyol yıldız Cesc Fabregas, 1-0 kazanılan Manchester United maçının ardından Twitter’da bir kadın takipçisinin ”Bebeğim seninle bu geceyi birlikte geçirsem harika olur. Ne düşünürsün?” sorusuna cevap verdi.

KİBARCA REDDETTİ

İspanyol futbolcu, ”Hayır teşekkürler. Benim karım herkesin kilometrelerce önündedir” cevabını verdi. Fabregas’ın bu cevabı kısa süre içinde büyük beğeni topladı.

7 yıldır Lübnanlı eski model Daniella Semaan ile birlikte olan Fabregas’ın Semaan ile birlikte 3 çocuğu var.