Hayranları, doğum gününde Charlie Chaplin'i andı

Ünlü İngiliz komedyen Charlie Chaplin, doğum günü olan 16 Nisan’da İsviçre’deki hayranları tarafından anıldı.

Galatasaray yönetimi Tudor'dan, 3 maç daha oynaması durumunda 1 milyon TL daha kazanacak olan De Jong'u oynatmamasını istedi.

Referandum hezimetinin üzerinden çok geçmemesine rağmen, CHP'li vekiller kendilerini gazlamaya devam ediyor.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, milletvekillerine ve teşkilat mensuplarına teşekkür mektubu gönderdi.

1 Referandum sonrası hemen yürürlüğe girecek 3 değişiklik Anayasa değikliği milletin onayını aldı. Partili cumhurbaşkanlığı başlıyor, askeri yargı kalkıyor, HSYK yeniden yapılandırılıyor.

2 Meral Akşener 'hayır' oylarını yüzde 52 olarak açıkladı FOX TV'de canlı yayına bağlanan Meral Akşener, 'hayır' oyları yüzde 52 açıklaması yaptı.

3 CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday isimler 8. kez seçim kaybeden Kılıçdaroğlu istifa etmeye gönüllü değil ancak koltuğuna oturmaya aday isimler sırada bekliyor.

4 Demet Akalın hayırcıları çıldırttı Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma 'Hayır' cephesinden tepki geldi.

5 Hollanda'da referandum kutlaması Hollanda’daki Türk vatandaşlar, resmi olmayan sonuçlara göre anayasa değişikliği oylamasında "evet" oyunun çıkmasının ardından kutlama yaptı

6 Aysun Kayacı ruhu geri döndü: Çobanın oyu niye sayılır "Benim oyumla dağdaki bir çobanın oyu nasıl bir olur" çıkışıyla gündeme oturan Aysun Kayacı, Hayır'cılar tarafından sık sık anılıyor.