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Hayranları, doğum gününde Charlie Chaplin'i andı

Ünlü İngiliz komedyen Charlie Chaplin, doğum günü olan 16 Nisan’da İsviçre’deki hayranları tarafından anıldı.

17.04.2017 - 17:22
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Hayranları, doğum gününde Charlie Chaplin'i andı

Yarattığı “Şarlo” (Tramp) karakteriyle akıllarda yer eden ünlü İngiliz komedyen Charlie Chaplin, doğum günü olan 16 Nisan’da İsviçre’deki hayranları tarafından anıldı.

Hayranları, doğum gününde Charlie Chaplin'i andı

Sanatçının İsviçre’deki evinin bahçesinde toplanan 662 kişi, Şarlo karakterine bürünerek kameralara poz verdi.

Hayranları, doğum gününde Charlie Chaplin'i andı

1889’da Londra’nın yoksul semtlerinden birinde dünyaya gelen Chaplin’in sinema kariyeri Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınmasının ardından 1913’te başladı.

Hayranları, doğum gününde Charlie Chaplin'i andı

Sürekli bastonunu çeviren, bol pantolonlu, melon şapkalı, büyük ayakkabılı sakar karakter Şarlo ise 1914’te gösterime giren “Kid Auto Races at Venice” (Venedik’te Çocuk Otomobil Yarışları) adlı filmde ortaya çıktı.

Hayranları, doğum gününde Charlie Chaplin'i andı

Chaplin, 1977’de 88 yaşında, İsviçre’de hayata veda etti.

Hayranları, doğum gününde Charlie Chaplin'i andı

Hayranları, doğum gününde Charlie Chaplin'i andı

Hayranları, doğum gününde Charlie Chaplin'i andı

Hayranları, doğum gününde Charlie Chaplin'i andı

Hayranları, doğum gününde Charlie Chaplin'i andı

Hayranları, doğum gününde Charlie Chaplin'i andı

Hayranları, doğum gününde Charlie Chaplin'i andı

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