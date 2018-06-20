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Hayreddin Paşa Konağı, anıt eser olarak kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Sultanahmet'teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı, Baytar Mektebi ve bazı yapıların, anıt eser olarak planlara işlenmesine oy birliğiyle karar verdi.

AA | 20.06.2018 - 15:24..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Alınan bilgiye göre, İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Fatih ilçesi Sultanahmet Mahallesi 92 ada 25 parselde bulunan Baytar Mektebi ek binaları, Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı, su terazisi, hamam ve fırın gibi tarihi yapıların 'Korunması Gerekli Tescilli Anıt Eserler' olduğu yönünde karar aldı.

Kurul, bunun üzerine vakıf mülkiyetinde olan ve 7 bin 96 metrekare üzerinde bulunan, planlarda 'Sosyal Kültürel Tesis Alanı' olarak geçen ve 'Korunması Gerekli Tescilli Yeraltı Eserleri' kayıtlı yapıları için plan tadilatı istedi.

Hayreddin Paşa Konağı, anıt eser olarak kabul edildi

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Bu kapsamda 'Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan' değişikliği için teklif hazırlandı. Plan değişikliğine ilişkin hazırlanan rapor, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Komisyonu uygun görülerek Meclis, gündemine getirildi.

Meclis üyeleri Sultanahmet Camisi'nin güney batısında yer alan ve geniş bir arazi üzerinde bulunan tarihi Baytar Mektebi ek binaları, Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı, su terazisi, hamam ve fırın için gerekli değişikliği, oy birliğiyle kabul etti.

Hayreddin Paşa Konağı, anıt eser olarak kabul edildi

İBB YENİDEN İHYA ETTİ

Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı, 1895'te tamir edilerek Mülkiye Baytar Mektebi olarak kullanıldı. Okul, 1912'de çıkan İshak Paşa Yangını sırasında yandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, uzun süre bakımsız kalan buradaki tarihi eserlerin yeniden ihya edilmesi amacıyla 2010'da çalışma başlattı.

Restorasyon çalışmalarının adından okuldan günümüze kalan yapı hatları üzerine konak yeniden inşa edildi. Tarihi binanın giriş kapısı üzerinde Osmanlı Türkçesiyle Mülkiye Baytar Mekteb-i Alisi yazısı halen yerinde duruyor. Buranın Osmanlı Devleti döneminde, Sultanahmet'te açılan ilk veteriner okulu olduğu belirtiliyor. İBB'ye tahsisli olan tarihi yapılar, sosyal tesis amaçlı kullanılacak.

Hayreddin Paşa Konağı, anıt eser olarak kabul edildi

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