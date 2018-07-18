Hayrettin, Kalk Gidelim kadrosuna dahil oldu

TRT1’in sevilen aile dizisi Kalk Gidelim, ikinci sezon çekimlerine başladı. 28 Temmuz’da ikinci sezonun ilk bölümü ekranda sevenleriyle buluşacak.

Geçmişte yaptığı tv showları ve sosyal medyada yayınlamakta olduğu videolarıyla fenomen haline gelen ünlü komedyen “Hayrettin” yeni sezonda Ercan karakterini canlandırmak üzere Kalk Gidelim Ailesine katıldı.

"ÇOK RENKLİ BİR KARAKTER"

Ünlü komedyen Hayrettin, “Birbirinden kıymetli oyuncuların yer aldığı bu güzel kadroya dahil olmak beni çok heyecanlandırıyor. Ama aynı zamanda da ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Canlandıracağım Ercan karakteri kendimden çok şey bulduğum çok renkli bir karakter. Elimden gelenin en iyisini yapacağım.” dedi.

28 Temmuz’da yeni sezonun ilk bölümü ekrana gelecek olan dizinin ilk iki bölümünde İstanbul’dan birçok sahne de yer alacak. Sezona sürprizlere başlayacak olan Kalk Gidelim, 28 Temmuz’dan itibaren her Cumartesi saat 20:00’de TRT 1 ekranında izleyicisiyle ile buluşmaya devam edecek.