Hayri İnönü'nün akrabası itirafçı oldu yolsuzluğu anlattı

Ataşehir Belediye Başkanı CHP’li Battal İlgezdi’nin geçtiğimiz ay yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınması gündemi sarsmıştı. CHP lileri Kemal Kılıçdaroğlu da dahil tüm CHP'liler, "İlgezdi yalnız değildir, hesap soracağız" gibi tepkiler göstermişti.

BEŞİKTAŞ VE ŞİŞLİ DE MERCEK ALTINA ALINDI

Ataşehir'de ortaya çıkan bu rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma olaylarının ardından İçişleri Bakanlığı’nın Beşiktaş ve Şişli belediyelerini de mercek altına aldığı ortaya çıktı.

SüperHaber'in haberine göre, özellikle Şişli Belediyesi’nde yolsuzluk iddialarının yanı sıra terör örgütü mensuplarının belediye kadrolarına yerleştirildiği iddiaları araştırılıyor. Bu konuda yapılan incelemelerde de bazı bilgilere ulaşıldı.

Hayri İnönü

İNÖNÜ'NÜN ÖZEL HARCAMALARI İÇİN 'RÜŞVET HAVUZU', DHKP-C'Lİ TERÖRİSTLERE KAYNAK

Şişli Belediyesi'nde başkan Hayri İnönü'nün isteği ile 'rüşvet havuzu' kurulduğu bu havuzda toplanan paralar ile İnönü'nün 'özel harcamalarının' karşılandığı ortaya çıktı. CHP'li belediyenin bu havuzdan DHKP-C'li teröristlere de kaynak aktardığı iddia edildi.

İDDİALARIN SAHİBİ İNÖNÜ'NÜN YEĞENİ

İddianın sahibi ise Hayri İnönü'nün uzun süre danışmanlığını yapan sağ kolu, Şişli Belediyesi'nin iştiraki olan Kent-Yol'un eski Başkanı ve Nazlı İnönü’nün öz yeğeni olan Ömer Engin Baysal...



Ömer Engin Baysal

İTİRAFÇI OLDU

Ömer Engin Baysal, Şişli Belediyesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Mülkiye Baş Müfettişine yazılı ifade verdi.

Yetkili makama, itirafçı olmak istediğini belirten Baysal, "Ben H. Hayri İnönü'nün halen sürdürdüğü Şişli Belediye Başkanlığı görevindeki usulsüzlükler ve yolsuzlukları kendi isteğimle ihbar etmek için geldim. Beyan edeceğim konularda şahsıma suç yöneltilmesi ve yargılanabilmem ihtimaline binaen yetkili ve görevli makamlarca etkin pişmanlık ve gizli tanıklık hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ İNÖNÜ'NÜN TALİMATI İLE RÜŞVET HAVUZU OLUŞTURULDU

Belediyede rüşvet havuzunun oluşturulmasının nasıl kararlaştırıldığını detayları ile anlatan Engin Baysal, H. Hayri İnönü'nün, yardımcısı Uğur Erhan Dinçer ile kendisinin katıldığın bir toplantıda yaptığı konuşmayı şöyle aktardı;

"Bakın arkadaşlar bu işleri böyle yürütemeyeceğiz. Bütün belediyeler yapıyor. Bunu biz de oturtacağız. Bir havuz hesabı oluşturacağız. Bu hesabın gelir ve gider kaydı, belirteceğim yerlere harcanması yetkisi Ömer Bey'de olacak. Yoksa bazı harcamaları yapamayacağız. Hayati tehlikem var dedim, bak korumaları tuttuk. Onların resmi hiçbir girdisini yapamadım. Maaşları var, onlara tahsis ettiğim araçların kiraları var. Yeme içme giderleri var. Bunları cebimden mi vereceğim ben? Ömer, sana hala maaş veremedim. Havuzda toplanan paradan kendime maaş olarak ayıracağım kısmın dışında kalanları bu şekilde ihtiyaca göre harcayacaksın."

"'BU YAŞTAN SONRA RÜŞVET TOPLAYAMAM' DEDİM"

Baysal, konuşmanın ardından kendisinin, bu işin nasıl olacağını, nasıl işleyeceğini sorduğunu, Hayri İnönü'nün ise dolaylı olarak rüşvet toplanacağını belirttiğini aktararak, "Ben de 'Bu yaştan sonra kimseden rüşvet toplayamam' dedim. H. Hayri İnönü'yü önceden tanımama sebebiyle maddi hırsını bilmeme rağmen, ne ailesine taşıdığı soy isme ne de kendime bunu yakıştıramamam nedeniyle bozuldum. Kendisi de anladı. Bana, "Merak etme, sıkıntı yok. Sen kimseden bir şey talep etmeyeceksin" diye beni teselli etmeye çalıştı." şeklinde ifade verdi.

ŞİRKETLER TEHDİT EDİLDİ

Baysal ayrıca, bu kapsamda belediyeye hizmet sağlayan bazı iş adamları ile rüşvet havuzuna para aktarmaları için yapılan görüşmelere katıldığını belirtti.

Engin Baysal, Hayri İnönü'nün belediyeye çöp toplama hizmeti veren şirketin sahibi Kadir Haberdar'dan aylık 400 bin lira rüşvet istediğini, Haberdar'ın bunu ödeyemeyeceğini söylemesi üzerine ise ikili arasında gerginlik yaşandığını aktardı.

Baysal ifadesine şöyle konuştu; "Ortam gerildi. Karşılıklı benzer ifadelerle tartıştılar. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemedim. Gözümün önünde bir rüşvet pazarlığı yapılıyordu. Gerildim. Sonunda aralarında bir orta yol buldular. Kadir Haberdar aylık en az 2 milyon ödeme yapılmasını ve temlik bedellerinin de faktoring şirketiyle anlaşılıp Belediyece ödeme takvimine bağlanmasını istedi."

VİSKİLİ RÜŞVET KEYFİ

Öte yandan, Hayri İnönü'den havuzda toplanan rüşvet parasını teslim aldığı anı da anlatan Ömer Engin Baysal şu ifadeleri kullandı;

"Birkaç gün sonra H. Hayri İnönü beni Kanyon rezidanstaki ikametgah olarak gösterdiği ve açık adres olarak kimsenin bilmediği daireye çağırdı. Viski ikram etti. Biraz sohbet ettikten sonra içerdeki odadan bir siyah spor çanta getirdi. 'İçinde 150.000 TL var. 100 binini kendime maaş olarak ayırdım. Sen de maaşın içine aylık 10 binden 20 lira ayır al. Korumaların maaşlarını, koruma arabalarının kiralarını ödeyiver. Artan sende dursun. Ben diğer harcamaları yapman için sana söylerim.' dedi."

ŞİŞLİ'DE KAÇAK YAPILARDAN RÜŞVET

Baysal ayrıca Şişli'de kaçak temel atmasına göz yumulma karşılığında bir müteahhitten alındığını belirttiği 250 bin ABD dolar rüşvetin de havuz parasına eklenmek üzere kendisine teslim edildiğini şu sözlerle itiraf etti;

"DHKP-C terör örgütünün belediyede Başkan Yardımcılarının odalarının işgal edilmesine varan olayları sonrasında da Belediyeden terörist grupla görüşme halinde olan kişinin ilk ödeme olarak yapması için de H. Hayri İnönü havuz parasından 50 bin lira istedi ve kendisine teslim ettim. Ancak bu parayı belediyeden kime verdi bilmiyorum. H. Hayri İnönü ile beni görevden aldığı 10.06.2015 tarihine belirttiğim yolsuzluklar nedeni ile çekişme halinde olduk."