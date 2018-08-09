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Hayri İnönü’nün koruması gözaltına alındı

Twitter'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret paylaşımlar yaptığı tespit edilen Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması olan Mehmet Ali Başkale gözaltına alındı.

İHA | 09.08.2018 - 15:51..
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Başkan Erdoğan'a ağır hakarette bulunan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması olan Mehmet Ali Başkale gözaltına alındı. Sosyal medya hesabından Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün koruması Mehmet Ali Başkale hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Hayri İnönü’nün koruması gözaltına alındı

"KABUL EDİLECEK BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Savcılığın talimatı üzerine gözaltına alınan Başkale'nin Twitter'da, Erdoğan'a yönelik hakaret paylaşımları bulunmuş, konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kalan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'de,  "Belediye personelimizin Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine sosyal medyadan hakaret ettiği tespit edilmiştir. Eleştiri ve hakareti birbirine karıştırmak, seçilmişlere karşı uygunsuz dil kullanmak asla kabul edebileceğim bir şey değildir. Kamuoyuna duyurulur" dedi.

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