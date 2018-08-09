Hayri İnönü’nün koruması gözaltına alındı

Başkan Erdoğan'a ağır hakarette bulunan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması olan Mehmet Ali Başkale gözaltına alındı. Sosyal medya hesabından Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün koruması Mehmet Ali Başkale hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

"KABUL EDİLECEK BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Savcılığın talimatı üzerine gözaltına alınan Başkale'nin Twitter'da, Erdoğan'a yönelik hakaret paylaşımları bulunmuş, konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kalan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'de, "Belediye personelimizin Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine sosyal medyadan hakaret ettiği tespit edilmiştir. Eleştiri ve hakareti birbirine karıştırmak, seçilmişlere karşı uygunsuz dil kullanmak asla kabul edebileceğim bir şey değildir. Kamuoyuna duyurulur" dedi.