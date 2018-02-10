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Hayriye nineye 'iyi bakma' kavgası cinayetle sonuçlandı

Adana'da üvey annesi Hayriye Kalo'yu evine götürmek için akrabalarının evine giden Ahmet Kalo bıçaklanarak öldürüldü.

DHA | 10.02.2018 - 13:46..
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Yunus Emre Sarban (24) teyzesi Hayriye Kalo'yu, 15 gün önce üvey oğlu Ahmet Kalo'nun evinden alarak, kendi evlerine getirdi.

Yunus Emre Sarban, götürdüğü hastanede teyzesinin ameliyat olması gerektiğini öğrenip, bunu babası Ahmet Sarban ile paylaştı. Ahmet Sarban, Kalo ailesine haber verdi. Kalo ailesinde doktor olan bir kişi ise, ameliyat için acele edilmemesini, konunun iyice araştırılmasını istedi.

Hayriye nineye 'iyi bakma' kavgası cinayetle sonuçlandı

"BİZ DAHA İYİ BAKARIZ"

Ahmet Kalo, öz annesi gibi gördüğü Hayriye Kalo'yu, tekrar evine getirmek için Ahmet Sarban'ın evine gitti. Burada taraflar arasında, 'Biz daha iyi bakarız' kavgası çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Kalo, evden küfür ederek ayrıldı, bir süre sonra pompalı tüfekle geri döndü. Burada, Kalo ile Ahmet Sarban, akrabaları Mikail Sarban (44) Ahmet Tat (22) ve Enes Tat (21) arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada Ahmet Kalo yaralandı.

AYNI YERDE TEDAVİ GÖRMEK İSTEMEDİ

Otomobiline binerek kaçıp, 1 kilometre uzaklıktaki özel bir hastaneye giden Ahmet Kalo, yaşamını yitirdi. Bu arada, kavga sırasında fenalık geçiren Sarban ailesinden bir kadın da aynı hastaneye getirildi. Sinir krizi geçiren kadın, hastane yetkililerine, "Biz az önce bıçakla yaralanan adamla kavga eden taraflarız, bizi aynı yere götürmeyin." dedi.

Hastane yetkilileri ise polisi arayıp durumu bildirdi. Hastaneye gelen Cinayet Büro Amirliği polisleri, kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı.

Hayriye nineye 'iyi bakma' kavgası cinayetle sonuçlandı

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunda Ahmet Sarban, bıçağı kendisinin kullandığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Ahmet Sarban, tutuklanırken, oğlu Yunus Emre ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise savcılıktan serbest kaldı.

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