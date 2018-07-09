Hayrunnisa Gül, Külliye'deki törene katılmadı

Recep Tayyip Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katılanlar kadar katılmayanlar da dikkat çekti.

HAYRÜNNİSA GÜL KATILMADI

Protokol üyeleri törene eşleriyle katılırken, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül katılmadı.

"İNTİFADAYI BEN BAŞLATACAĞIM" DEMİŞTİ

20 Ağustos 2014'te yapılan Cumhurbaşkanlığı Devir Teslim Resepsiyonu'nda Hayrünnisa Gül, çizgilerinde bir değişim olmadığını ama çevrelerinde olan insanların büyük değişim yaşadıklarına şahit olduğunu söylemişti.

Haklarında yazılanlara inanamadıklarının söyleyen Gül, her şeyi bildiğini ama sustuğunu ifade etmişti. Devamında da "Ama daha fazla susmayacağım, asıl intifadayı ben başlatacağım." demişti.