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Hayvan evlat edinmek nedir

Panda, denizkaplumbağası, saz kedisi, turna, yunus gibi nesli tehlikedeki canlıları korumak evlat edinmeyle mümkün..

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Dünyamız tek ve ondan biz sorumluyuz. Hepimizin sahip olduğu önemli bir güç ve yapabileceği çok şey var. Yaptığınız küçük bir destek, başkalarının desteğiyle birleşip büyük bir değişime yol açabilir.

Hayvan evlat edinme de bu desteklerden biri.

Hayvan evlat edinmek nedir

HAYVAN EVLAT EDİNMEK NEYE YARIYOR?

Evlat edinme ile, türlerinin sayısının ve dağılımlarının belirlenmesi, türlere yönelik tehditlerin belirlenmesi ve koruma önerilerinin geliştirilmesi, kamuoyunda farkındalık yaratma etkinliklerinin gerçekleştirilmesi gibi pek çok konuda destek sağlanmış oluyor.

Hayvan evlat edinmek nedir

NASIL EVLAT EDİNİLİR

Tek başına bir insanın nesli tükenmekte olan bir hayvana yardım etmesi günümüzde oldukça zor. Ancak yardım kuruluşlarının aracılığı ile bu desteği sağlamak mümkün.

Üstelik çok kücük meblalar ile bu yardım denizine bir damla da siz katmış oluyorsunuz.

Hayvan evlat edinmek nedir

YARDIM KURULUŞLARI

Örneğin bunlardan biri dünyaca bilinen bir kuruluş olan WWF..

1961 yılında bir grup insan dünyanın yıkımına seyirci kalmamak için, “yaşayan bir dünya” için WWF'i kurdu. Bugün 100'den fazla ülkede, 4000’e yakın çalışanı ve 5 milyonu aşkın destekçisiyle WWF; dünyamız için, tüm canlılar için ve gelecek nesiller için çalışıyor.

Hayvan evlat edinmek nedir

SEVDİKLERİNİZE HEDİYE VEREBİLİRSİNİZ

WWF-Türkiye’nin nesli tehlike altındaki türlerin korunması için yürüttüğü evlat edinme kampanyası ile hem sevdiklerinize anlamlı bir hediye verebilir hem de panda, denizkaplumbağası, saz kedisi, turna, yunus gibi nesli tehlikedeki canlıları koruyabilirsiniz.

Hayvan evlat edinmek nedir

EVLAT EDİNME VE SERTİFİKA ALMA SEÇENEKLERİ

-20 TL ile bir canlı türünü evlat edinebilir, isme özel düzenlenmiş e-sertifikanızı alabilirsiniz.

-40 TL ile ile bir canlı türünü evlat edinebilir ve sertifikanızı basılı olarak alabilirsiniz.

-85 TL ile bir canlı türünü evlat edinebilir ve basılı sertifikanız ile birlikte seçtiğiniz türe özel hediyelerden alabilirsiniz.

WWF'nin resmi internet sitesinden daha detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayın..

Lütfen unutmayın.. Hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz. Varlığımız birbirimize bağlı, onlar yoksa biz de yokuz.

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