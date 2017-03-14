Hayvan gemisi Çanakkale boğazında arıza yaptı

Cebelitarık’tan Tuzla’ya boş olarak giden Panama bayraklı 195 metre uzunluğunda 30 bin 435 grostonluk Almawashi adlı, canlı hayvan taşımada kullanılan kargo gemisi, Çanakkale boğazından geçiş yaptığı esnada, Çanakkale önlerinde arıza yaptı.

Gemi, demir atarak bulunduğu yerde beklemeye başladı.

Gemi kaptanı durumu telsizle, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’ne (VTS) bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne (KEGM) ait ’Kurtarma-1’ isimli römorkör, geminin bulunduğu noktaya gönderildi. Çanakkale boğazı tek yönlü olarak trafiğe kapatılırken boğaz geçişi yapacak diğer gemiler telsizle uyarılarak dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Gemi, bulunduğu yerden çekilerek güvenli bir bölgede demirletilecek.







