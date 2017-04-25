Hayvan hırsızlarına karşı özel ekip

Şanlıurfa'da hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgelerde sivil kıyafetleriyle bir süre hayvan alışverişi yapan jandarma, farklı dönemlerde aralarında büyük başların da bulunduğu 27 hayvanı çalan şüphelilerin izine ulaştı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 23 kişiden 8'i "hayvan kaçakçılığı" suçundan tutuklandı. Ekipler, hayvanların çalınmasında kullanıldığı tespit edilen 3 kamyon, 4 minibüs ve bir otomobile de el koydu. Besici Hüseyin Yılmaz, çalınan hayvanlarının güvenlik güçlerince bulunduğunu belirterek, özel ekibe teşekkürlerini sundu.