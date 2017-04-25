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Hayvan hırsızlarına karşı özel ekip

Şanlıurfa'da hayvan hırsızlığının önlenebilmesi için Jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.

25.04.2017 - 17:11
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Şanlıurfa'da hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgelerde sivil kıyafetleriyle bir süre hayvan alışverişi yapan jandarma, farklı dönemlerde aralarında büyük başların da bulunduğu 27 hayvanı çalan şüphelilerin izine ulaştı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 23 kişiden 8'i "hayvan kaçakçılığı" suçundan tutuklandı. Ekipler, hayvanların çalınmasında kullanıldığı tespit edilen 3 kamyon, 4 minibüs ve bir otomobile de el koydu. Besici Hüseyin Yılmaz, çalınan hayvanlarının güvenlik güçlerince bulunduğunu belirterek, özel ekibe teşekkürlerini sundu.

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