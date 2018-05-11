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Hayvan otlatan kardeşlerin üzerine yıldırım düştü

Malatya Yazıhan ilçesinde, hayvan otlatmaya çıkan 2 kardeşin üzerine yıldırım düştü. Olayda Halil Öztürk hayatını kaybederken, kardeşi Dayip Öztürk ise yaralandı.

DHA | 11.05.2018 - 21:50..
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Akşam akşam saatlerinde ilçeye bağlı Erecek Mahallesi İbocuk mevkiinde meydana gelen olayda, kardeşler Halil ile Dayip hayvanlarını otlatmaya çıktı. Sağanak yağışın ardından iki kardeşin üzerine yıldırım düştü.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Yıldırım düşmesi sonucu Halil Öztürk hayatını kaybederken, kardeşi Dayip Öztürk ise yaralandı. Dayip Öztürk'ün haber vermesi ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Dayip Öztürk'ü Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Hayvan otlatan kardeşlerin üzerine yıldırım düştü

Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden Halil Öztürk'ün cenazesi ise Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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