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Hayvanat bahçesindeki kaplsan asldırısında ölümden döndü

Rusya’daki Kaliningrad Hayvanat bahçesinde kadın bakıcının vahşi kaplanın saldırısına uğrayan kadın, ölümden döndü.

16.11.2017 - 13:02
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Rusya'da bir Hayvanat Bahçesinde geçtiğimiz günlerde bir hayvan bakıcısı, kaplanın saldırısına uğradı. Saldırı anı fotoğraflarla kare kare kaydedilirken, kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. O kadın bugün taburcu edilerek o anlar anlattı.

Hayvanat bahçesindeki kaplsan asldırısında ölümden döndü

BOĞAZIMI KORUMAK İÇİN KOLUMU VERDİM

Uzun yıllardır bakıcılık yaptığını belirten kadın, daha önce hiçbir hayvanda, özellikle bu kaplan ile ilgili bir sıkıntı yaşamadığını belirtti. Kapıdan içeri girer girmez hayvanın üzerine atladığını belirten kadın, korkuyla hiçbirşey yapamadığını, büyük panik yaşadığını anlattı.

Hayvanat bahçesindeki kaplsan asldırısında ölümden döndü

O anlarda hayvanın boynuna saldırmaması için kolunu ağızına verdiğini belirtirken, hayvanın kendisine yaklaştığı sırada uzaklaşması için uyardığını, ancak bir anda kendisini dinlemeden üzerine saldırdığını belirtti.

Hayvanat bahçesindeki kaplsan asldırısında ölümden döndü

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