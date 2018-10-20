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Hayvancılıkta işçi sorunu

Hayvancılıkta çok deneyimli çobanların olmadığını söyleyen işletme sahibi, 5 bin lira maaş, sigorta ve lojmanda konaklama imkanı verildiği halde çoban bulunamadığını söyledi.

Haber Merkezi | 20.10.2018 - 18:21..
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Hayvancılıkta işçi sorunu

Bloomberg'te yayınlanan Mevsiminde Tarım programında "Hayvancılıkta işçi sorunu" konusu ele alındı.

"BU ŞARTLARA RAĞMEN ELEMAN BULMAK ÇOK ZOR"

Çoban bulmanın zorluklarına değinen işletme sahibi, "Hayvancılıkta çok deneyimli çobanlar yok. Deneyimli çobanlara 3 bin ile 5 bin arasında maaş, sigorta veriyoruz. Yeme-içme yok ama konaklama, elektrik, su, ısınma bize ait. Bu şartlara rağmen kaliteli eleman bulmakta çok zorlanıyoruz."

Hayvancılıkta işçi sorunu VİDEO

"HERKES MASA BAŞI İŞ İSTİYOR"

Sunucunun, "Niye çalışmıyorlar? Kırsaldan kente göç ediyorlar, asgari ücrete çalışıyor ve şehirde o paranın hiç kıymeti yok ama kırsalda böyle bir imkan varken çalışan bulunmuyor. Bİr tezatlık yok mu?" sorusu üzerine işletme sahibi, "Herkes masa başı iş istiyor. Hayvanın pisliği ile uğraşmak istemiyor." ifadesini kullandı.

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