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Hayvanlar da DEAŞ zulmünden etkilendi

DEAŞ'ın Irak'ta sergilediği zulümden hayvanlar da etkilendi. Musul Hayvanat Bahçesi'nde sadece 1 ayı ve 1 aslan hayatta kaldı.

09.02.2017 - 12:09
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Musul'un doğu yakasının DEAŞ'tan geri alınabilmesi için 17 Ekim 2016'da başlatılan büyük operasyondan yaklaşık 100 gün sonra Iraklı güvenlik güçleri burada tam kontrolü sağladı.

1 ASLAN VE 1 AYI HAYATTA KALDI

Kentin düşmesi, aradan geçen iki buçuk yıllık DEAŞ esareti ve zorlu kurtarma operasyonu sırasında kaderine terk edilen Musul'un tek hayvanat bahçesi Muntazar en-Nur'da geriye sadece Simbo adındaki bir aslan ve ayı kaldı.

Kentin Murur Mahallesi'ndeki özel bir işletmeciye ait çocuk parkında yer alan hayvanat bahçesinde terör örgütü DEAŞ'tan önce dünyanın çeşitli ülkelerinden getirilen birçok hayvan türünün olduğu belirtiliyor.

Hayvanlar da DEAŞ zulmünden etkilendi

AÇLIK VE BAKIMSIZLIKTAN ÖLDÜLER

Mahalle sakinleri, DEAŞ'ın kenti ele geçirmesinden sonra, parkı sahibinden zorla alarak "askeri üsse" çevirdiğini aktarıyor. Parktaki hayvanların önce çok kısıtlı imkanlarla kent sakinleri tarafından beslendiğini ancak ilerleyen günlerde bu imkanın da ortadan kalktığı dolayısıyla bahçedeki hayvanların birçoğunun açlık ve bakımsızlıktan öldüğü belirtiliyor.

Bakımsızlık nedeniyle ağır bir kokunun hakim olduğu kafeste tutulan üç buçuk yaşındaki erkek aslan ve hemen yanındaki kafeste bulunan ayıya kısa bir süre önce kent belediyesi sahip çıktı.

Hayvanlar da DEAŞ zulmünden etkilendi

"MAHALLE SAKİNLERİ BESLEMEYE ÇALIŞIYOR"

Belediyenin görevlendirdiği Huzur Ali, hayvanlara herhangi bir zarar gelmemesi için parkta nöbet beklediğini dile getirdi. AA muhabirine konuşan Ali, kentteki insanların kendilerine yetecek kadar gıda tedarik edemediği bir dönemde aslan ve ayının normal şekilde bakılmasının mümkün olmadığını belirterek, "Musul'da insanlar açken, bu hayvanları doyurmak biraz zor. Ancak çok kısıtlı imkanlara rağmen, mahalle sakinleri ellerinden geldiği kadar onları beslemeye çalışıyor." dedi.

Hayvanlar da DEAŞ zulmünden etkilendi

Hayvanlar da DEAŞ zulmünden etkilendi

Hayvanlar da DEAŞ zulmünden etkilendi

Hayvanlar da DEAŞ zulmünden etkilendi

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