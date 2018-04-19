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'Hayvanlar ve Biz' sergisi açıldı

Zihinsel engellilerin hazırladıkları sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

AA | 19.04.2018 - 11:26..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Farklı bireylerin hayatın her alanında olduklarını göstermek için düzenlenen ve 3 etaptan oluşan 'Hayat ve Biz' projesinin ikinci etabı olan serginin açılışına Kubat, Koray Avcı ve Yavuz Dizdar gibi ünlü isimler de katıldı.

Zihinsel engelli bireylerin sesini sanat yoluyla duyurmayı hedefleyen projenin ilk etabı dünyanın resim sanatına damga vuran ressamlarının 12 klasik eseri, down sendromlu gençlerin fotoğraflarıyla birleştirilerek geçen yıl sergilendi.

GELİRLER ENGELLİ BİREYLERİN GELİŞİMİNE GİDECEK

Sergilenen eserlerin gelirleri ise engelli bireylerin gelişimine yönelik çalışmalarda kullanıldı. Projenin ikinci etabı "Hayvanlar ve Biz" sergisinde de gençler, doğayı temsil eden hayvanlarla özel kostüm ve tasarımlarla fotoğraf çektirdi.

'Hayvanlar ve Biz' sergisi açıldı

ÜNLÜ İSİMLER DESTEK VERDİ

Projenin lansmanında Roger Waters'ın Another Brick in The Wall şarkısı oldu. Şarkının hakları 1979 yılından bu yana ilk kez Türkiye'deki down sendromlu bireylere verildi.

Yine proje kapsamında farklı bireyler ile müzik, sinema, tiyatro, komedi, tıp, edebiyat ve spor alanlarının önde gelen 14 ünlü ismi, şarkıyı sosyal mesajlar içeren şekilde yeniden seslendirdi.

'Hayvanlar ve Biz' sergisi açıldı

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