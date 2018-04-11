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Hayvanlara eziyet artık suç sayılacak

Hükümetin hayvanlara işkence ve eziyet edenlere hapis cezası verilmesini öngören düzenleme yaptığı bilgisi, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ tarafından açıklandı.

DHA | 11.04.2018 - 07:39..
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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada hayvanlara eziyete hapis cezası getirileceğini söyledi.

Hayvanlara eziyet artık suç sayılacak

"SUÇ OLARAK TANIMLANACAK"

Bozdağ düzenlemeye ilişkin, "Hayvanları Koruma Kanunu ve bu konularla ilgili de bu tasarı içerisinde önemli düzenlemeler yer almaktadır. Bunlardan sadece bir tanesini paylaşmak istiyorum. Sahipli veya sahipsiz hayvanları öldürmek, işkence veya eziyet etmek bugüne kadar idari para cezasını gerektiriyor idi. Bu düzenlemenin yasalaşmasından sonra suç olarak tanımlanacak ve hapis cezası uygulamasına geçilecektir. Bu da son derece önemli bir değişikliktir." dedi.

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