Hayvanlara eziyet edene hapis cezası verilecek

Adalet Bakanlığı, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Kabahatler Kanunu’ndaki çok sayıda maddede değişiklik öngören torba kanun tasarısına göre yeniden suç işleme tehlikesi tutuklama nedeni olacak.

27 MADDELİK TASLAK

Milliyet’in ulaştığı torba taslak Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğünce 4 Ocak tarihli yazıyla, Türkiye genelindeki adalet komisyonu başkanlıklarına görüşe gönderildi. 27 maddelik 48 sayfalık taslakla ilgili 30 gün içinde görüş bildirilmesi istendi.

Taslağa göre Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklikler şöyle:

BİRDEN FAZLA HAYVANA ZARAR VERENE 4.5 YIL HAPİS

* Sahipli veya sahipsiz hayvana acımasız ve zalimce muamelede bulunan veya eziyet eden ya da haklı bir neden olmaksızın öldürene dört aydan üç yıla kadar hapis cezası verilecek. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak altı aydan 4.5 yıla çıkacak.

NESLİ TÜKENEN HAYVANLARA KARŞI SUÇA 10.5 YILA KADAR HAPİS CEZASI

* Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldürene 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilecek. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak 4.5 yıldan 10.5 yıla kadar hapis olacak.

HAYVANLARI DÖVÜŞTÜRENLER DE UNUTULMADI

* Hayvanları birbirlerine zarar verecek şekilde dövüştürenler 2 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

* Sahipli hayvana karşı işlenen suçlar sahibinin şikâyetine, sahipsiz hayvanlara işlenen suçlar ise Orman ve Köyişleri Bakanlığının başsavcılığa yazılı başvurusuna bağlandı. Bakanlık bu görevi bölge müdürlükleri ve il ve ilçelerdeki taşra teşkilatları aracılığıyla yerine getirecek.