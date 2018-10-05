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Hayvanlara işkence edene hapis cezası geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvanlara işkence ve kötü muamele yapanlara 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngören yasal çalışmayla ilgili konuştu.

Haber Merkezi | 05.10.2018 - 08:56..
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ‘Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde "Hayvanlara işkence yapanlara 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngören yasal çalışmayı en kısa sürede Meclis'e getireceğiz" dedi.

DUYARLI VATANDAŞ AĞIRLANDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvansever iki vatandaşla buluştu.

Onlardan biri, Kocaeli'de yol kenarında hasta yatarken gördüğü sokak köpeğini sırtına alıp veterinere götüren Ahmet Can Derneklioğlu'ydu.

KÖPEĞİYLE GELDİ

Üniversiteli genç, bakanın daveti üzerine Ankara'ya gitti. Ahmet Can'a yolculuğunda harçlıklarıyla tedavi ettirip sahiplendiği ve ‘Dostum' adını verdiği Kangal köpeği eşlik etti.

Pakdemirli tebrik ettiği gence tablet bilgisayar ve bir yıllık köpek maması hediye etti.

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