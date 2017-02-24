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Hayvanlara şiddete dikkat çekmek için mezar kazdılar

Bartın’da sokak hayvanlarına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla 5 gündür açlık grevi yapan 3 hayvansever, kendilerine mezarlar kazdı.

24.02.2017 - 23:15
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Sokak hayvanlarına yönelik zehirleme, şiddet ve tecavüz gibi kötü muamelenin son bulması için İnkumu beldesindeki şehir çöplüğünde 19 Şubat'ta açlık grevine başlayan Ayşe Köse, Uğurcan Saban ve Sevim Arkan kendilerine mezar kazdı.

Arkan, yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının sesi olmak için ailesini 2 yıl önce bırakarak Bartın’a geldiğini söyledi.

Hayvanlara şiddete dikkat çekmek için mezar kazdılar

"SOKAK HAYVANLARININ ŞİDDET GÖRMESİNİ İSTEMİYORUM"

Beş gündür açlık grevinde olduklarını belirten Arkan, "Sokak hayvanlarının artık işkence ve şiddet görmesini istemiyorum. Onlara dokunulmasını istemiyorum. Hayvan seven veya sevmeyen merhametli insanlar futbolcu, ünlü arkadaşlar siz hayvanları sevmiyor musunuz? Hayvanlara şiddet uygulayanlara cezalar gelmesi için ben her gün burada mücadele veriyorum." diye konuştu.

"BİRLİKTE BU SOKAK HAYVANLARINI KURTARALIM"

Dünyada kendi mezarını kazmak kadar daha başka ağır bir şey olmadığını söyleyen Arkan, "Arkadaşlar, birlikte bu sokak hayvanlarını kurtaralım. Ben çöplükte sokak hayvanlarına dünya kurdum. Ama maalesef kimseyi göremiyoruz ki yanımızda. İlla ölmem mi gerekiyor gerekli yasanın gelmesi için? Bakın artık mezarımı kazıyorum, artık bundan sonrasını siz düşünün.” ifadesini kullandı.

Uğurcan Saban da bu yolda canını feda etmeye hazır olduklarını dile getirerek "Desteklerini hiç kimse esirgemesin bizden. Burada çok desteğe ihtiyacımız var. Bizim sesimiz duyulsun. Biz burada ilk adımı attık, artık gerisi hayvan sevenlere kaldı. Grevin beşinci gününde baş dönmesi, sinirlenme, gibi belirtiler ortaya çıktı." dedi.

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