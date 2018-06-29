Hayvanları Ermenistan sınırına giren çobana dayak

Arpaçay-Ermenistan hudut taşlarının bulunduğu bölgede otlayan S.Ö.’ye ait hayvanlar Ermenistan tarafına geçti. S.Ö. de hayvanlarını geri getirmek amacıyla kaçak olarak Ermenistan sınırına girdi.

Hayvanları toplayan ve Türkiye sınırına geçirmeye çalışan S.Ö., Ermenistan askerlerince yakalandı.

YARALI ÇOBANI TÜRK ASKERLERİ TESLİM ALDI

Ermenistan askerleri tarafından sınırı geçtiği gerekçesiyle dövülen S.Ö.’nün durumu Arpaçay Jandarma Karakol Komutanlığına bildirildi. Olay yerine giden jandarma ekiplerince yapılan girişimler sonucu S.Ö. Ermenistan askerlerinden yaralı olarak teslim alındı.

S.Ö. jandarma ekiplerince Arpaçay Devlet Hastanesine getirildi. Burada tedavi altına alınan S.Ö.’nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Arpaçay Cumhuriyet Savcılığınca S.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı.