Yaklaşık 45 yıl manifaturacılık yapan Durgun, çocukluğundan bu yana boş zamanlarında yaptığı kuş yuvalarını kentin çeşitli bölgelerine bıraktı.

Emekli olduktan sonra da evinin bahçesine atölye kurarak kuş yuvası yapmayı sürdüren Durgun, burada hiçbir teknik yardım almadan kendi imkanlarıyla yaptığı ilk kuş yuvasını da evinin duvarına astı.

Hayvanların 'yuvasını yapan' adam: O canlar bize emanet

HAYVANLAR İÇİN 3 BİN YUVA

Kuşların yuvayı doldurduklarını görünce mutlu olan Durgun, daha sonra çeşitli şekillerde kuş yuvaları yapmaya başladı. Tasarımlarını kendisinin yaptığı kuş yuvalarının yanı sıra kedi ve köpekler için de kulübe üreten Durgun, bugüne kadar hayvanlar için yaklaşık 3 bin yuva yaptı.



Kuşlar için saray, cami, şato görünümünde 13 katlı ve 150-200 odalı, kedi ve köpekler için de konak görünümlü yuvalar üreten Durgun, hiçbir maddi beklentisi olmadan yaptığı yuvaları, kendi imkanlarıyla hem kentteki hem de Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki belediyelere gönderiyor.

"KUŞLARIN YAŞAMA ŞANSI KALMADI"

Durgun, soğuk kış günlerinde özellikle beton binalar arasında kalan kuşlar başta olmak üzere kedi ve köpeklere sığınacakları yuvalar yaparak yararlı olmaya çalıştığını söyledi.



Yaklaşık 30 yıldır kuşlara yuva yaptığını belirten Durgun, ilk zamanlarda yaptığı 6-8-12 odalı yuvaları geliştirerek son zamanlarda büyük, çok katlı ve odalı, saray, cami ve şato şeklinde yuvalar yapmaya başladığını ifade etti.

EN AZ 1 ASIR DAYANACAK YUVALAR

Kuş yuvalarını Adana, İstanbul, Kayseri, Konya, Eskişehir, İzmir, Samsun gibi büyükşehirlerin belediye başkalarına hediye olarak gönderdiğini söyleyen Durgun, "Kolilerin içerisine mektup da yazıyorum. Bunlar 2-3 yere asılır da insanlara örnek olabilir miyim diye, gücümün yettiği kadar uğraşıyorum." dedi.



Durgun, el emeği göz nuru cami şeklindeki yuvaların yapımının yaklaşık bir hafta sürdüğünü vurgulayarak, "Yuvaların her santimetresinde el işçiliğim vardır. Ayrıca yuvaları en az 100 yıl dayanıklı olmasını planlayarak yapıyorum." diye konuştu.

"İSTERİM Kİ BAŞKALARI DA YAPSIN"

Herhangi bir beklentisinin olmadığını belirten Durgun, şunları kaydetti:



"Bu dünya sadece bizim değil. Biz kendi çocuğumuzu kanadımız altına alıyoruz. Dışarıda kediler, köpekler, kuşlar üşüyor mu, barınacak yerleri var mı? Kuşların yaşadığı ağaçlar kesiliyor, onlara yaşam şansı vermiyoruz. Buna birisinin öncülük etmesi gerekiyor. Benim gibi başkaları da çıkıp yapsa daha güzel olur. Her şey parayla olmuyor. O canlar bize emanet. Benim gücüm nereye kadar? Artık yolun sonundayım. İstiyorum ki toprağın altına girdiğimde 'Allah razı olsun, bu bize güzel örnekler bıraktı, biz niye bunu devam ettirmeyelim' diyen birileri çıksın, bunu bekliyorum. Yoksa benim herhangi bir beklentim yok. Bundan sonra Allah ömür verdiği sürece bu işi devam ettireceğim. Önce sadece kuşlar için yuva yapıyordum şimdi kedi ve köpekler için de yapıyorum."