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Hayvansever kadın civciv satıcısıyla kavga etti

Kadıköy Cuma Pazarı’nda civciv satışı yapan kişiyle, satışa tepki gösteren hayvansever kadın arasında arbede yaşandı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

İHA | 07.04.2018 - 12:10..
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Pazarda civciv satıldığını gören bir hayvansever kadın, satıcıya tepki gösterdi. Satıcının hayvansever kadına karşılık vermesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma yaşandı.

Kısa sürede küfürlerin edildiği tartışmaya çevredekiler engel olmaya çalıştı. Bu sırada satıcının kadın hayvanseveri itmesiyle kısa süreli bir arbede yaşandı.

Hayvansever kadınla civciv satıcısı arasında kavga VİDEO

"UYUŞTURUCU MU SATALIM NE SATALIM"

Yaşanan tartışma anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde civciv satıcısı ile hayvanseverin şiddetli şekilde tartıştığı ve satıcının kadını iteklediği görülüyor.

Sık sık küfürlerin edildiği tartışmada satıcının ‘Uyuşturucu mu satalım ne satalım?’ şeklinde kendini savunmaya çalıştığı kameralara yansıyor.

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