Yazarların kedileri

Dünya Edebiyatı'na verdikleri önemli eserlerle adları ölümsüzler arasında yer alan yazarların farklı halleri. Biz onları daha çok kitaplarıyla tanırız. Yazarların edebiyat dışında neler yaptıklarını, nasıl yaşadıklarını ve evde hayvan beleyip beslemekdikleri gibi küçük ayrıntıları pek merak etmeyiz.

Yazarların küçük dostları ile çekmiş oldukları ölümsüz anları sizler için derledik.

İrlandalı ünlü yazar Samuel Beckett'ın kedileri.

Amerikalı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Ernest Hemingway, kedisini kendi elleriyle beslerken.

ABD'li yazar Mark Twain...

Arjantinli roman ve öykü yazarı Jorge Luis Borges

Meksikalı büyük yazar Carlos Monsiváis

Aforizmalarıyla ünlü yazar Amerikalı Charles Bukowski

Ünlü Amerikalı oyun yazarı Tennessee Williams

İrlandalı romancı George Orwell, kedisi ve köpeğiyle

Korku romanlarının yazarı ADB'li Edgar Allan Poe, çalışma masasında kedisiyle

Amerikalı şair Allen Ginsberg

Amerikanın önemli kadın yazarlarından sayılan Joyce Carol Oates

Ergül Tosun

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