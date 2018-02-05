Yazarların kedileri

Dünya Edebiyatı'na verdikleri önemli eserlerle adları ölümsüzler arasında yer alan yazarların farklı halleri. Biz onları daha çok kitaplarıyla tanırız. Yazarların edebiyat dışında neler yaptıklarını, nasıl yaşadıklarını ve evde hayvan beleyip beslemekdikleri gibi küçük ayrıntıları pek merak etmeyiz.
Yazarların küçük dostları ile çekmiş oldukları ölümsüz anları sizler için derledik.
İrlandalı ünlü yazar Samuel Beckett'ın kedileri.
Amerikalı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Ernest Hemingway, kedisini kendi elleriyle beslerken.
ABD'li yazar Mark Twain...
Arjantinli roman ve öykü yazarı Jorge Luis Borges
Meksikalı büyük yazar Carlos Monsiváis
Aforizmalarıyla ünlü yazar Amerikalı Charles Bukowski
Ünlü Amerikalı oyun yazarı Tennessee Williams
İrlandalı romancı George Orwell, kedisi ve köpeğiyle
Korku romanlarının yazarı ADB'li Edgar Allan Poe, çalışma masasında kedisiyle
Amerikalı şair Allen Ginsberg
Amerikanın önemli kadın yazarlarından sayılan Joyce Carol Oates
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]