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Yazarların kedileri

Ünlü yazarların kedileriyle olan fotoğrafları onların da birer hayvansever olduklarını gösteriyor.

Haber Merkezi | 05.02.2018 - 17:30..
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Yazarların kedileri

Dünya Edebiyatı'na verdikleri önemli eserlerle adları ölümsüzler arasında yer alan yazarların farklı halleri. Biz onları daha çok kitaplarıyla tanırız. Yazarların edebiyat dışında neler yaptıklarını, nasıl yaşadıklarını ve evde hayvan beleyip beslemekdikleri gibi küçük ayrıntıları pek merak etmeyiz.

Yazarların küçük dostları ile çekmiş oldukları ölümsüz anları sizler için derledik.

Yazarların kedileri

İrlandalı ünlü yazar Samuel Beckett'ın kedileri.

Yazarların kedileri

Amerikalı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Ernest Hemingway, kedisini kendi elleriyle beslerken.

Yazarların kedileri

ABD'li yazar Mark Twain...

Yazarların kedileri

Arjantinli roman ve öykü yazarı Jorge Luis Borges

Yazarların kedileri

Meksikalı büyük yazar Carlos Monsiváis

Yazarların kedileri

Aforizmalarıyla ünlü yazar Amerikalı Charles Bukowski

Yazarların kedileri

Ünlü Amerikalı oyun yazarı Tennessee Williams

Yazarların kedileri

İrlandalı romancı George Orwell, kedisi ve köpeğiyle

Yazarların kedileri

Korku romanlarının yazarı ADB'li Edgar Allan Poe, çalışma masasında kedisiyle

Yazarların kedileri

Amerikalı şair Allen Ginsberg

Yazarların kedileri

Amerikanın önemli kadın yazarlarından sayılan Joyce Carol Oates

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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