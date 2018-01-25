Hazal Kaya - Ali Atay el ele galada

Ali Atay, başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit ve Meltem Kaptan’ın paylaştığı filmin galasına sevgilisi Hazal Kaya ile el ele geldi.

"YÖNETMENLİĞİ SEVDİM"

Geceye sevgilisi Hazal Kaya ile katılan Ali Atay, “Çok heyecanlıyım, çok acayip bir film olduğunu düşünüyorum. İyi sonuç alacağımıza inanıyorum. Yönetmen koltuğunda oturmayı sevdim, kendi dünyanı kuruyorsun. Oyunculuk ve müzikten de vazgeçmedim. Artık canım ne isterse onu yapacağım" dedi.