Hazal Kaya: Ben de fena çıkmadım

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, katılığı panelde soruları yanıtladı. Kaya, magazin sayfalarında görünmeden de insanın işinde başarılı olabileceğini söyledi.

"SANSASYONEL BİRİ OLMADIM"

Kaya, “Hiç sansasyonel biri olmadınız. Bunu nasıl başardınız?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Sansasyonel biri olmadan da işimi yapabiliyorum. Bunu nasıl başarıyorum, ben de bilmiyorum.

"İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM"

Sektör oldukça hoyrat. Sansasyonel olmasak da ‘mış’ gibi olabiliyor çoğu zaman. Ama zamanla öğreniyoruz. Sadece çalıştım ve sevdiğim işi yaptım.

"SAVRULMADAN BUGÜNE KADAR GELDİM"

Çok erken yaşta böyle güzel projelerle başlamak da şanstı, böyle güzel insanlarla çalışmak da. Ben de fena çıkmadım ve savrulmadan bugüne kadar geldim.”