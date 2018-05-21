Hazal Kaya: Beni şeker hastası yaptılar

Ünlü oyuncu, 9 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatının değiştiğini anlattı.

"TRAFİK KAZASI HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

Kaya, “Hayatımdaki en büyük hayal kırıklığım kaza sonrası baleyi bırakmam oldu. 6 ay alçıyla yatmam, haftanın her günü dans eden ufacık bir çocuk için çok zor bir süreçti.

O kadar saçma bir yerdeydi ki kırık, bir cm yukarıda olsa ben dans edebilecektim. Ama şimdi düşününce o çok büyük bir kırılma noktasıymış benim için. Bana hayat küçük yaşta şunu demiş oldu: ‘Her şey planladığın gibi olmayabilir’” diye konuştu.

"TAKOZLA OYNADIM"

Oyuncu, rol aldığı “Adına Feriha Koydum” dizisi zamanında dış görüntüsüyle eleştirilince basınla travmatik olaylar yaşadığını itiraf etti. Kaya, “Çok fazla eleştiriye maruz kaldım. Şeker hastalığım da o dönemde çıktı. Sonra da çok kilo almakla suçlanınca ne yapacağımı bilemedim. Boyumu ben belirlemiyorum.

1.58 boyum evet standartlara göre kısa bir boy olabilirim. O standardı ben belirlemedim, dolayısıyla beni ilgilendirmiyor. Evet, doğru takozla oynuyorum” diye konuştu.

"JENNİFER BANA İLHAM VERDİ"

Hazal Kaya, kendisine Jennifer Lopez’i örnek aldığını söyledi. Oyuncu, “Onu yakından görünce şaşırmıştım. Hepimizin beğendiği kalçası, aslında çok büyük. Benim öyle bir kalçam olsa, zayıflayayım diye yapmadıklarını bırakmazlar.

Ama Lopez o kadar seviyor ki kendini, öyle taşıyor ki, belli ki o kadın o kalçayı çok seviyor. Sen de onu çok seviyorsun dolayısıyla... Ben ilham almıştım onun kendine olan güveninden ve sevgisinden” dedi.