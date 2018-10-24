Hazal Kaya kilo aldı

ABD'li New York Times gazetesi, Kaşıkçı cinayetinde perde arkasında Suudilerin, Türkiye'ye vahşetin üzerinin örtülmesi karşılığında bir takım teklifler sunduğunu belirtti.

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MAK'a göre MHP hiçbir yerde birinci değil

İttifak kararının ardından ilk anketçi yorumu: Adana, Mersin gibi şehirlerde MHP hiçbir yerde tek başına birinci parti değil.