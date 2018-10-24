Hazal Kaya kilo aldı

Oyuncu Hazal Kaya, rol aldığı dizinin yeni sezon çekimlerindeki fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı.
DEKOLTELİ ELBİSESİ HAZAL'I ELE VERDİ
Kırmızı derin göğüs dekolteli kıyafeti ile objektife poz veren Hazal Kaya'nın aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı. Hayranları, 28 yaşındaki oyuncunun fotoğraflarını yorum yağmuruna tuttu.
Ünlü oyuncu Hazal Kaya-FOTO GALERİ
11 KİLO VERMİŞTİ
Daha önce fazla kiloları nedeniyle zor günler geçiren ve şeker hastalığı nedeniyle şişmanladığını söyleyen Hazal Kaya, iki ayda 11 kilo vermişti.