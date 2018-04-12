Hazar Ergüçlü - Onur Ünlü aşkından ilk kare

Haklarında aşk dedikoduları çıkan Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü, önceki gün birlikte görüntülendi.

BERABER ÇALIŞMIŞLARDI

Hazar Ergüçlü ile “Dudullu Postası” ve “Gerçek Kesit: Manyak”ta birlikte çalıştığı Onur Ünlü’nün bir süredir görüştükleri, ancak beraberliği gizli tutmaya çalıştıkları konuşuluyordu.

EĞLENMEYE GELMİŞLERDİ

26 yaşındaki Ergüçlü ile 45 yaşındaki Ünlü, önceki gün ilk kez beraber objektife yakalandı. Taksiyle Beyoğlu’ndaki bir mekana giden ikili, kapıda habercileri görünce araçtan inmekten vazgeçti, şoföre devam etmesini söyledi.

Ancak sıkışan trafik yüzünden görüntülenmekten kurtulamayan Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü, soruları yanıtsız bıraktı.