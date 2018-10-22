Hazar Ergüçlü: Sevgilim çok isterse evlenirim

Kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen oyuncu Hazar Ergüçlü, "Anne olmak istiyorum" dedi.

"EVLENİRİM"

“Evlilik hakkında ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''İleride karşımdaki kişi çok isterse evlenirim. Çünkü anne olmayı istiyorum.''

Hazar Ergüçlü ile Dudullu Postası ve Gerçek Kesit: Manyak’ta birlikte çalıştığı Onur Ünlü, ilişkilerini bir süre gizli tutmaya çalışmışlar daha sonra kameralara el ele görüntü vermeye başlamışlardı.

Ergüçlü'nün ailesinin bu ilişkiye karşı çıktığı öğrenildi.