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Hazar Ergüçlü: Sevgilim çok isterse evlenirim

Oyuncu Hazar Ergüçlü, geçen martta kendinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Haber Merkezi | 22.10.2018 - 12:19..
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Kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen oyuncu Hazar Ergüçlü, "Anne olmak istiyorum" dedi.

Hazar Ergüçlü: Sevgilim çok isterse evlenirim

"EVLENİRİM"

“Evlilik hakkında ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''İleride karşımdaki kişi çok isterse evlenirim. Çünkü anne olmayı istiyorum.''

Hazar Ergüçlü ile Dudullu Postası ve Gerçek Kesit: Manyak’ta birlikte çalıştığı Onur Ünlü, ilişkilerini bir süre gizli tutmaya çalışmışlar daha sonra kameralara el ele görüntü vermeye başlamışlardı.

Ergüçlü'nün ailesinin bu ilişkiye karşı çıktığı öğrenildi.

Hazar Ergüçlü: Sevgilim çok isterse evlenirim

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