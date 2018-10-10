Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü'den yeni poz

Dudullu Postası dizisinde tanışan ve sette başlayan yakınlaşmayı aşka dönüştüren 25 yaşındaki oyuncu Hazar Ergüçlü ile 46 yaşındaki yönetmen Onur Ünlü ilişkisi uzun süre gözlerden uzaktaydı.

VİDEO ÇOK ELEŞTİRİLMİŞTİ

Çiftin geçtiğimiz aylarda ilk kez el ele kameralar karşısına çıkmasından sonra bazı detaylar kafa karıştırmıştı. Bu detaylardan birisi Onur Ünlü'nün paylaştığı videoda Hazar Ergüçlü'ye karşı kaba davranışıydı ve bunu takipçileri de eleştirmişti.

HAZAR'DAN YENİ PAYLAŞIM

Hazar Ergüçlü bir taksi içerisinde çekilmiş pozlarını takipçileriyle yoruma kapalı bir şekilde paylaştı. İki sevgilinin mutlu oldukları da gözlerden kaçmadı.