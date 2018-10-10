taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0766
Euro
6.98565
Altın
1187.1
Borsa
96302.6
Gram Altın
232.537

Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü'den yeni poz

Oyuncu Hazar Ergüçlü, kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi yönetmen Onur Ünlü ile pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Merkezi | 10.10.2018 - 12:26..
  1. Haberler
  2. Magazin

Dudullu Postası dizisinde tanışan ve sette başlayan yakınlaşmayı aşka dönüştüren 25 yaşındaki oyuncu Hazar Ergüçlü ile 46 yaşındaki yönetmen Onur Ünlü ilişkisi uzun süre gözlerden uzaktaydı.

VİDEO ÇOK ELEŞTİRİLMİŞTİ

Çiftin geçtiğimiz aylarda ilk kez el ele kameralar karşısına çıkmasından sonra bazı detaylar kafa karıştırmıştı. Bu detaylardan birisi Onur Ünlü'nün paylaştığı videoda Hazar Ergüçlü'ye karşı kaba davranışıydı ve bunu takipçileri de eleştirmişti.

HAZAR'DAN YENİ PAYLAŞIM

Hazar Ergüçlü bir taksi içerisinde çekilmiş pozlarını takipçileriyle yoruma kapalı bir şekilde paylaştı. İki sevgilinin mutlu oldukları da gözlerden kaçmadı.

Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü'den yeni poz

Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü'den yeni poz

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye'de af çıktı

Suriye'de af çıktı

243
Prof. Celal Şengör: Kendi dışkımı yedim

Prof. Celal Şengör: Kendi dışkımı yedim

346
Türkiye'ye gelen 15 kişilik Suudi timi tespit edildi

Türkiye'ye gelen 15 kişilik Suudi timi tespit edildi

97
Türkiye'de yaşayan Suriyeliler istatistiği

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler istatistiği

150
ABD, İsrail'de tutuklanan vatandaşına duyarsız

ABD, İsrail'de tutuklanan vatandaşına duyarsız

54
Cemal Kaşıkçı olayında dünya veliaht prensi suçluyor

Cemal Kaşıkçı olayında dünya veliaht prensi suçluyor

65
Suudi ekipte delilleri yok eden isim: Al Tubaigy

Suudi ekipte delilleri yok eden isim: Al Tubaigy

106
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM