Hazar Gölü'ndeki Batık Şehir için hedef UNESCO listesi

Hazar Gölü'nde suyun 1830'lu yıllardan itibaren yükselmesi sonucu tamamen suyun altında kalan ancak gölün güneybatısında Kilise Adası olarak bilinen noktada yüzeyden tepe noktaları görülebilen Batık Şehir kalıntılarıyla dikkati çekiyor.

GÖZLER UNESCO'DA

Sivrice Belediyesi, alanın Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kabulü için geçen yıl UNESCO'ya yapılan başvurunun olumlu sonuçlanmasını bekliyor. Bugüne kadar yapılan kısıtlı su altı araştırmalarında 11. yüzyıla ait kalıntıların yoğunlukta olduğu ancak çevresindeki arkeolojik buluntulardan 4 bin yıl öncesine ait izler de barındırdığı tahmin edilen Batık Şehir'in UNESCO tarafından tescillenmesiyle bölgenin dalış turizmi açısından cazibe merkezi haline gelmesi bekleniyor.

ÖNEMLİ TARİHİ ZENGİNLİK

Yöre halkı tarafından çeşitli efsanelere de konuda olan Batık Şehir, su altı arkeolojik kazı yapılamaması nedeniyle ilk yerleşim tarihi belirlenemediğinden gizemini koruyor.

Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, yaptığı açıklamada, jeolojik dönemlerde tektonik çökme sonucu oluşan Hazar Gölü'nün doğal güzelliklerinin yanı sıra mavi örtüsünün altında bulanan ve "Batık Şehir" olarak adlandırılan çok önemli tarihi bir zenginliği de barındırdığını belirtti