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Hazarbaba Kayak Merkezi ilgi topluyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölü manzarasıyla konuklarına görsel bir şölen sunan Hazarbaba Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi.

AA | 12.02.2018 - 17:17..
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  2. Projeler
Hazarbaba Kayak Merkezi ilgi topluyor

Kent merkezine 50, Sivrice ilçesine 5 kilometre mesafede bulunan, bin 300 metre doğal piste sahip kayak merkezi, yörenin ve çevre illerin yanı sıra farklı bölgelerden ve yurt dışından gelenleri ağırlıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan tesis, kış sporlarına ilgi duyanlarla fotoğraf tutkunlarını konuk ediyor.

Hazarbaba Kayak Merkezi ilgi topluyor

ELAZIĞ'A KATKI SAĞLIYOR

Profesyonel kayakçıların da ilgi gösterdiği, telesiyej ve kar motoru bulunan, snowboard yapılabilen tesiste, her yaştan vatandaş kayak yapmanın keyfini çıkarırken, kayak öğrenmek isteyenlere için de kurs veriliyor. Geçen yıl yaklaşık 40 bin ziyaretçinin kayak yapmak için tercih ettiği tesis, kış turizminde Elazığ'a önemli katkı sunuyor.

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EŞİ BENZERİ YOK

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yaptığı açıklamada, göl manzaralı kayak merkezinin dünyada eşi ve benzerinin olmadığını düşündüğünü söyledi.

Hazarbaba Kayak Merkezi ilgi topluyor

KIŞ TURİZMİNİN ÖNEMLİ BİR MERKEZİ

Yaz mevsiminde Hazar Gölü'nü yaklaşık 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini dile getiren Kaldırım, kayak merkezinin de Türkiye'de kış turizmi açısından çok önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

Kaldırım, Elazığ'ın yılın 12 ayında turizme hizmet edebilecek potansiyeli bulunduğunu ifade ederek, kentin önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu aktardı.

Hazarbaba Kayak Merkezi ilgi topluyor

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