Hazım Körmükçü nişanlısını dövdü

Oyuncu Hazım Körmükçü, 14 yıldır evli olduğu şarkıcı Hilal Özdemir’den ayrıldıktan sonra 2016 yılında Tandoğan’la ilişki yaşamaya başladı.

AZİZ YILDIRIM İÇİN NİKAH ERTELENMİŞTİ

Çift, 30 Mayıs’ta nikah masasına oturacaktı ancak şahitleri Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’nin kongresi nedeniyle törene katılamayacağı için nikahı ileri bir tarihe erteledi. Yeni tarih için gün sayan ikili şimsi şiddet haberleriyle gündeme geldi.

NİŞANLISI KANLAR İÇİNDE POLİSİ ARADI

Tandoğan’la tartışan oyuncu nişanlısını şiddet uyguladı. Kanlar içinde kalan spiker, polisi arayarak şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis memurları sorgu için Körmükçü’yü karakola götürdü. Tandoğan da önce hastaneye giderek darp raporu aldı ardından karakolda şikayetini yeniden dile getirdi.