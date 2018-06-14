Hazım Körmükçü sevgilisini dövdüğü için pişman oldu

53 yaşındaki Hazım Körmükçü, evlilik hazırlığı yaptığı 36 yaşındaki sunucu sevgilisi Zeynep Tandoğan'ı darbettiği için hafta sonu karakolluk olmuştu.

İddialara göre Körmükçü, sevgilisini feci şekilde darbetti. Olayın medyaya yansımasından sonra Körmükçü'ye tepki büyük oldu. Hatasının farkına olduğunu belirten ünlü oyuncu, Zeynep Tandoğan'dan ve sevenlerinden özür diledi.

İşte Hazım Körmükçü'nün o açıklaması....

HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ

"Canım, diğer yarım Zeynep Tandoğan'a istemeden yaşattığım bu tarifsiz acı için başta Zeynep’ten, bu kadar üzücü resimleri gören kadın, erkek, genç, yaşlı tüm Türk halkından özür diliyorum. Gözlerine bakmaya doyamadığım ellerini ellerimden ayıramadığım Zeynep'ime böylesi tarifsiz bir acı yaşatmış olmak benim için cezaların en büyüğü.

"DAVAYI GERİ ÇEKİYORUM"

Ona karşı açmış olduğum davayı geri çekiyorum. Çünkü haksızım, hatalıyım. Gördüm ki, 53 yıllık hayatımda yaşadığım zorlu süreçler psikolojimi bozmuş. Hayat içinde hiçbirimiz masum değiliz. Büyük, küçük hepimizin hataları, aydınlık ve karanlık yüzleri var. Hatamı biliyor ve kendimi hiçbir zaman ayrıştırmadığım sizlerin arasına bana yakışır bir şekilde dönmek istiyorum. Ne kadar kızgın olduğunuzu bilsem de öfkenizi bana bir şans daha vermek adına unutup, destek olmanızı rica ediyorum.

"ÇOCUKLARIM VE ZEYNEP OLMAZSA OLMAZ"

Güzel kalbi ile bana ve çevresine hep iyilik yapmış ve tertemiz bir sevgi vermiş Zeynep’ten, ailesinden, camiasından onu seven milyonlarca insandan özür diliyorum. Zeynep ve çocuklarımız için gerekli psikolojik desteği alıp, mutlu ailem ile birlikte yaşlanmak istiyorum. Çocuklarım ve Zeynep olmadan hayatında bir anlamı yok benim için."