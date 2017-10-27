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Hazımsızlık nedir

Dispepsi olarak da adlandırılan hazımsızlık, karın ağrısına, şişkinliğe, kusmaya, ishale ve halsizliğe yol açan bir sindirim problemidir.

27.10.2017 - 16:14
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hazımsızlık

Hazımsızlık çok yaygın görülen bir sağlık sorunudur. Bu şikayet grubunun içinde karın bölgesinde ağrı, yanma veya sancı, şişkinlik, yemekten sonra sıkıntı hissi, bulantı, iştah azalması, göğüs yanması, ağza acı su gelmesi veya sürekli geğirme isteği olabilir.

Özellikle beslenme alışkanlıklarımızın değiştiği dönemlerde veya mevsim farklılıklarında bu durum artabilir.

NEDEN OLUR

Asidik özelliği çok bulunan baharatlı yiyeceklerin tüketilmesi, asit oranının artmasına neden olacağı için hazımsızlık ortaya çıkar. Yemeklerde aşırı yağlı besinlerin tercih edilmesi, iyi pişirilmemesi de hazımsızlığa neden olur.

Baklagiller, soğan, salatalık, turp ve lahananın hassas bünyelerde rahatsızlığa sebep olduğu görülmüştür. Bunların dışında kızartmalar, acılı ve baharatlı yemekler, sirkeli gıdalarda şikayetlerinizi artırabilir.

Besinler haricinde sigara ve alkol içimi, asitli içecekler, demli çay veya kahve, kabızlık, stres ve uykusuzluğun da hazımsızlığa sebep olduğu düşünülmektedir.

AZALTMANIN YÖNTEMLERİ

1- Yemekleri hızlı yemek yerine yavaş yavaş ve çiğneyerek yemek faydalı olacaktır.

2- Yatmadan önce yenilen yemek hazımsızlığa neden olacağı için yatmadan en az 2-3 saat önce yemek yenilmelidir.

3- Sindirim sisteminizin hangi sebzelere karşı hassas olduğunu belirlenmelidir.

4- Gazlı içeceklerden uzak durun. Limonlu su içmeniz fayda sağlayacaktır.

5- Yağ oranı yüksek yemeklerden uzak durun.

6- Süt ürünlerine hassasiyet oldukça yaygındır. Laktoz duyarlılığınız olup olmadığını öğrenin.

7- Kızartma ve abur cubur yemekten kaçının. Yumurta, tereyağ ve sıvı yağları çok fazla tüketmeyin.

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