taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.822
USD
3,7981
EURO
4,6807
ALTIN
161,89
PETR
62,9700

Hazine kira sertifikası ihraç edecek

Hazine Müsteşarlığı, bankalara doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek ve yatırımcı tabanını genişletmeyi amaçlayan kira sertifikası ihracına başlıyor.

AA | 13.02.2018 - 09:43..
  1. Haberler
  2. Emlak

Hazine, 1,9 milyar liralık kira sertifikası ihraç edecek. Hazine Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 14 Şubat 2018 valör tarihli Türk lirası cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı yapılacak.

Hazine kira sertifikası ihraç edecek

KİRA ORANI YÜZDE 6,36

Bankalara doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracında talepler, bugün saat 14.00'e kadar Müsteşarlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilebilecek.

İhraç edilecek kira sertifikası, 728 gün vadeli ve 6 aylık dönemsel kira oranı yüzde 6,36 olacak. Kira ödemeleri 15 Ağustos 2018, 13 Şubat 2019, 14 Ağustos 2019, son kira ve itfa bedeli ödemesi ise 12 Şubat 2020'de gerçekleştirilecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İstanbul'da her keseye uygun ev bulunabilir
Yatırımcılar için hazırladığımız rehberi incelemeyi ihmal etmeyin...
Britney Spears’ın muhteşem evi
Britney Spears’ın Los Angeles’taki evini görenler hayran kalıyor...
Emlak vergisi iadesi alınabiliyor
Emlak vergisinden muaf olduğunu bilmeyen kişiler, 5 yıl içerisinde emlak vergisi iadesine başvuru yaparak sahip oluyor.
Özhaseki: Yılda 500 bin konutu değiştireceğiz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin gerçeği olan depremi en az hasarla atlatmak için kentsel dönüşüm yapılması gerektiğini bir kez daha vurguladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zeytin Dalı bitene kadar gelirini Mehmetçik'e bağışladı

Zeytin Dalı bitene kadar gelirini Mehmetçik'e bağışladı

145
Trump: Orta Doğu'da harcanan 7 trilyon dolar büyük hata

Trump: Orta Doğu'da harcanan 7 trilyon dolar büyük hata

196
Şehide haciz olayında davacı konuştu

Şehide haciz olayında davacı konuştu

143
Şakalaştığı kız arkadaşını silahla alnından vurdu

Şakalaştığı kız arkadaşını silahla alnından vurdu

102
Devlet Bahçeli ABD'ye Vietnam'ı hatırlattı

Devlet Bahçeli ABD'ye Vietnam'ı hatırlattı

58
Kadir İnanır yoğun bakımda Afrin'i sordu

Kadir İnanır yoğun bakımda Afrin'i sordu

166
ABD ordusu PKK'lılara patlayıcı eğitimi veriyor

ABD ordusu PKK'lılara patlayıcı eğitimi veriyor

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM