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Hazine var diyerek jandarmayı kandırmaya çalıştılar

Kırklareli’nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde 2 şahıs kaçak kazı yapmak için jandarma ekiplerini kandırmaya çalıştı.

07.02.2017 - 02:13
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sd

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde Ş.A. isimli şahıs jandarma ekiplerine müracaat ederek Kurudere mevkiinde kaçak kazı yapıldığını kendisinin Ankara’dan görevlendirildiğini söyledi.

HAZİNE VAR DEDİ PAY İSTEDİ

Ş.A. devletin envanterine kayıtlı hazine olduğunu ve kendisinin Kurudere mevkiinde bulunan mağaraya su altı dalışı yaparak kazı yaptığını söyledi. Ş.A. mağara içerisinde 12-24 kg altın ve devlet envanterine kayıtlı çok gizli eşyalar olduğunu ve ele geçecek hazineden kendisine pay verilmesini istedi.

GERÇEK OLMADIĞINI İTİRAF ETTİ

Ş.A. yapılan sorguda bahsetmiş olduğu konuların hiç birinin gerçek olmadığını, Kurudere mevkiini başka defineciler tarafından engellemek için M.İ. isimli şahıs tarafından para karşılığında tutulduğunu ve talimatlar aldığını söyledi.

M.İ.’nin bu talimatları Özel Kuvvetler Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı M.G. olarak tanıtan (N.G.) isimli şahıstan aldığını bildirdi. General M.G. olarak kendini tanıtan kişi Kıyıköy J.Krk Komutanın telefonunu arayarak “gözaltına aldığınız şahsı derhal salıverin, kozmik oda bilgilerine göre mağarada envanterde hayıtlı hazine ve dokümanlar olduğu” tarzında sözler söyledi.

Şüpheli Ş.A. ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Şüpheli M.İ. ve N.G. ’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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