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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni kredi paketi

Bakanlık, KOBİ'lerin finansmanı için TOBB ile özel ve kamu bankalarının gönüllü katılımıyla yeni bir kredi paketi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 17.08.2018 - 16:28..
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  2. Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, piyasalarda istikrarın sağlanması yanında ekonomik faaliyetin sağlıklı sürdürülmesinin desteklenmesini teminen Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan önlemlere ilave reel sektör ve bankaların iş birliğinde de ek önlemler alındığı belirtildi.

YENİ KREDİ PAKETİ GELİYOR

Bu kapsamda, KOBİ’lerin finansmanı amacıyla TOBB ve çatısı altındaki odaların iş birliği, özel ve kamu bankalarının gönüllü katılımıyla tabana yaygın yeni bir kredi paketi üzerinde çalışıldığının bilindiğine işaret edilerek, "Yakın bir zaman içinde başlaması beklenen uygulama hakkında detaylı açıklama ilgili taraflarca kısa bir süre içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadesine yer verildi.

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