taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.491
USD
3,7515
EURO
4,5297
ALTIN
159,33
PETR
67,9500

Hazinedar'ı kendi meclis üyesi yalanladı

CNNTürk'te canlı yayına bağlanarak, hakkındaki rapor iddialarını reddeden Murat Hazinedar'ı, Beşiktaş Meclis Üyesi Cevdet Bayram yalanladı.

Haber Merkezi | 05.01.2018 - 06:30..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Murat Hazinedar, CNNTürk'te yayınlanan Gece Görüşü programına bağlandı. Hazinedar, gazeteci İsmail Saymaz'ın, 'CHP'nin Murat Hazinedar hakkında yolsuzluk suçlamalarıyla rapor hazırladığını ve bu raporun detaylarını dahi bildiğini' iddialarını yalandı.

Murat Hazinedar, CHP'nin kendisi hakkında rapor hazırladığı iddialarını reddetti VİDEO

CHP BEŞİKTAŞ MECLİS ÜYESİ RAPORU DOĞRULADI

Murat Hazinedar'ın hakkında rapor olduğu iddialarını yalandığı sırada, Gece Görüşü programının sunucusu Hande Fırat'a bir mesaj geldi.

Fırat, "Cevdet Bayram bir mesaj göndermiş ve Meclis Üyesi olduğunu söylemiş. Doğru mudur?" sorusunu Hazinedar'a yöneltti. Hazinedar da "Evet, Beşiktaş'ta Meclis Üyesi" şeklinde cevap verdi.

Bayram mesajında, "Böyle bir rapor vardır. Sayın İlhan Cihaner tüm meclis üyelerimiz ile görüşmüş ve ifademizi almıştır" ifadelerine yer vermiş.

Beşiktaş'tan meclis üyesi Bayram'ın mesajı üzerine Hazinedar, "Böyle bir raporun düzenlenmediğini söyleyen kişi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanıdır"" şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir
Ters yola giren otomobil ile kamyon çarpıştı
Ankara istikametinde seyreden kamyon ve ters yola giren otomobil çarpıştı.
Uzlaştırmacı asgari ücret tarifesi belli oldu
2018 yılında uzlaştırmacıların görevlerinde alacağı en düşük ücret 114, en yüksek ücret 798 lira olarak belirlendi.
Tankerden dökülen asit kazaya neden oldu
Kütahya'da tankerden yola dökülen asitin neden olduğu trafik kazasında aynı aileden biri çocuk 3 kişi ağır yaralandı.
Antalya'da can alan kaza sonrası otobüsü taşladılar
Antalya'da meydana gelen trafik kazasında bir sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün olay yerine gelen yakınları, otobüsü taşladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Doğu Perinçek Esad'ı kahraman ilan etti

Doğu Perinçek Esad'ı kahraman ilan etti

125
Nauert: Rejim kurbanları unutulmayacak

Nauert: Rejim kurbanları unutulmayacak

46
Trump hakkında çıkacak kitap için savaş başlattı

Trump hakkında çıkacak kitap için savaş başlattı

17
Ahed et-Temimi'nin kuzeni serbest bırakıldı

Ahed et-Temimi'nin kuzeni serbest bırakıldı

11
Tunus-BAE arasındaki uçuş krizi sona erdi

Tunus-BAE arasındaki uçuş krizi sona erdi

1
Antalya'da can alan kaza sonrası otobüsü taşladılar

Antalya'da can alan kaza sonrası otobüsü taşladılar

6
ABD'den 5 İran kuruluşunu yaptırım listesine ekledi

ABD'den 5 İran kuruluşunu yaptırım listesine ekledi

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM