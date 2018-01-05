Hazinedar'ı kendi meclis üyesi yalanladı

Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Murat Hazinedar, CNNTürk'te yayınlanan Gece Görüşü programına bağlandı. Hazinedar, gazeteci İsmail Saymaz'ın, 'CHP'nin Murat Hazinedar hakkında yolsuzluk suçlamalarıyla rapor hazırladığını ve bu raporun detaylarını dahi bildiğini' iddialarını yalandı.

Murat Hazinedar, CHP'nin kendisi hakkında rapor hazırladığı iddialarını reddetti VİDEO

CHP BEŞİKTAŞ MECLİS ÜYESİ RAPORU DOĞRULADI

Murat Hazinedar'ın hakkında rapor olduğu iddialarını yalandığı sırada, Gece Görüşü programının sunucusu Hande Fırat'a bir mesaj geldi.

Fırat, "Cevdet Bayram bir mesaj göndermiş ve Meclis Üyesi olduğunu söylemiş. Doğru mudur?" sorusunu Hazinedar'a yöneltti. Hazinedar da "Evet, Beşiktaş'ta Meclis Üyesi" şeklinde cevap verdi.

Bayram mesajında, "Böyle bir rapor vardır. Sayın İlhan Cihaner tüm meclis üyelerimiz ile görüşmüş ve ifademizi almıştır" ifadelerine yer vermiş.

Beşiktaş'tan meclis üyesi Bayram'ın mesajı üzerine Hazinedar, "Böyle bir raporun düzenlenmediğini söyleyen kişi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanıdır"" şeklinde konuştu.