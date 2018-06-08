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Hazineye ait olan tarım arazileri kullanana satılacak

Belediye sınırları içinde kalan hazineye ait tarım arazileri, bu arazileri işgal eden ve işgal tazminatı ödeyen kullanıcılara satılacak.

Haber Merkezi | 08.06.2018 - 09:31..
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Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Belediye sınırlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle şehir içinde kalan, Hazineye ait olan ancak vatandaşlarımızca ecrimisil (Haksız işgal tazminatı) ödenerek kullanılan tarım arazilerini, talepleri halinde kullanıcılarına satacağız.

Belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan ancak halihazırda tarım yapılan bu arazileri alan vatandaşlarımızın mülkiyet sorununu bu yolla çözüme kavuşturduk. Satış bedeli, peşin veya taksitle ödenebilecek. Taksitle ödeme seçeneği seçilirse, en fazla beş yılda 10 eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenecek." dedi.

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