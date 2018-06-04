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Haziran ayına ait kira artış oranları belli oldu

Türkiye genelinde konut kira artış oranı yüzde 15,80 olarak belirlendi.

Haber Merkezi | 04.06.2018 - 12:33..
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon oranlarını bugün açıklayınca kira konut oranları da netleşti.

YÜZDE 15,80'LİK ARTIŞ

Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde 3,79 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,79, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,80 artış gösterdi.

TÜİK tarafından üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerine göre konut kiraları da yüzde 15,80 olarak belirlendi. Buna göre; mevcut kiraya bin lira ödeyen bir kişi yüzde 15,80'lik zamla birlikte 1.158 lira ödeme yapacak.

Haziran ayına ait kira artış oranları belli oldu

2020'DE ÜFE ZORUNLULUĞU

Kiracılık hukukunun düzenlendiği Borçlar Kanunu gereğince 2020 yılı itibari ile iş yerleri kira artış hesaplamalarında ÜFE zorunluluğu başlayacak. Bu tarihe kadar mal sahipleri iş yerindeki kiracısına sözleşmeye bağlı kalmak şartı ile zam yapacak. Sözleşmede herhangi bir oran belirtilmemiş ise istenilen oranda zam yapılabilecek.

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