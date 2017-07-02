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Haziran ayında İstanbul'da en çok patlıcanın fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 2017 Haziran ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi açıklandı.

02.07.2017 - 11:23
  1. Haberler
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Haziran ayında İstanbul'da en çok patlıcanın fiyatı arttı

İTO, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Haziran ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

EN FAZLA FİYATI ARTAN ÜRÜN 'PATLICAN'

Buna göre Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan patlıcan, 2017 Haziran ayı itibariyle yüzde 13.95 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler yine aynı gruptan; yüzde 10.40 ile kabak, yüzde 7.60 ile koyun eti ve yüzde 6.06 ile limon oldu.

DOMATES YÜZDE 33,71 UCUZLADI

2017 Haziran ayında domates yüzde 33.71 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler yüzde 23.68 ile erik, yüzde 20.48 ile kayısı ve yüzde 14.60 ile taze fasulye oldu.

Haziran ayında İstanbul'da en çok patlıcanın fiyatı arttı


Haziran ayında İstanbul'da en çok patlıcanın fiyatı arttı

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