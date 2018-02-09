HDP 3. Olağan Kongresi için Ankara'da yollar kapalı

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 11 Şubat Pazar günü saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda HDP'nin kongresinin gerçekleştirileceği hatırlatıldı.

BİRÇOK CADDE KAPALI OLACAK

Bu nedenle yarın saat 23.00'ten pazar günü kongre sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Gar Kavşağı ile yan varyantları (altgeçit hariç), Ulaştırma Kavşağı ve yan varyantları (üstgeçit hariç) ile Kazım Karabekir Caddesi'nin (Ulaştırma Kavşağı'ndan İstanbul Caddesi kesişimine kadar açılan cadde ve sokaklar) araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

ÇANTA İLE GİRİŞ YASAK

Açıklamada emniyet tedbirlerinin etkin şekilde uygulanabilmesi amacıyla kongreye katılmak için gelenlerin çanta, valiz, makyaj, el, kol ve spor çantası gibi malzemelerle salon çevresi ve arama noktalarından geçişlerine izin verilmeyeceği kaydedildi.

Ayrıca, mağduriyet yaşanmaması için trafiğe kapatılacak yollar ile emniyet tedbirlerinin dikkate alınması istendi.