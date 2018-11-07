ABD'nin, terör örgütü PKK'nın elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan için koyduğu para ödülü hakkında Türk siyasetinde temkinli açıklamalar yapıldı.

"ABD, TÜRKİYE İLE ANLAŞTI"

HDP cephesinden ise çok farklı bir tepki geldi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Adana milletvekili Meral Danış Beştaş, ABD'nin kararını "uluslararası bir proje" olarak yorumlarken, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye ile olan bir anlaşmanın neticesi olduğu gözüküyor. Öcalan da uluslararası bir ittifakla alındı.”

HDP, ABD'nin PKK'lıların başına koyduğu ödüle tepkili