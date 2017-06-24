HDP Adalet Yürüyüşü'ne katılıyor

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Putin ile Erdoğan'ın telefon görüşmesi kamerada

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İsrail'in, Suriye'den atıldığı ileri sürülen roketlere karşılık bu ülkeye hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail Suriye'nin iki tankını vurdu

Ankara'da Hipodrom Caddesi'nde bir otomobilin yolcu minibüsüne çarpması sonucu biri ağır 16 kişi yaralandı.

İstanbul Rekabet Endeksi araştırmasına göre, kentin en rekabetçi ilçeleri Şişli, Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy ve Üsküdar olarak sıralandı.

İstanbul'un en rekabetçi ilçeleri belirlendi

Samsun'da sokakta bisikletle gezen 9 yaşındaki çocuğa vuran Osman Ç. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol kararı verildi.

Ele geçirilen sigaralar Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilenirken, olayla ilgili şoför gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 200 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

1 Özkök ve Altaylı'nın sevinci: Türkler dindar değil Fatih Altaylı ve Ertuğrul Özkök 2 gün arayla, Türkiye'de insanların dinden ne kadar uzak yaşadığına yönelik bir araştırmayı yazdı.

2 Darbeci Sisi Türkiye'ye ekonomik ambargo istiyor Mısır'da kanlı bir darbeyle yönetimi ele geçiren Sisi, Türkiye'ye ekonomik ambargo uygulanması için sürekli görüşmeler yapıyor.

3 Birleşik Arap Emirlikleri prenseslerine köle cezası Brüksel mahkemesi, 10 yıl önce açılan davada 8 prensese hizmetçilerine kötü davrandıkları gerçekçesiyle 15 ay hapis ve para cezası verdi.

4 Putin ile Erdoğan'ın telefon görüşmesi kamerada Rusya lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı telefon görüşmesi ilk kez kamerada.

5 Suudi Arabistan'da terör operasyonu Mekke ve Cidde'de 3 hücre evine düzenlenen operasyonda, 5 polis, 6 yabancı uyruklu kişi hafif yaralandı, 1'i kadın 5 terörist yakalandı.

6 9 yaşındaki kızın kafasına parke taşıyla vurdu Parke taşıyla 9 yaşındaki A.M.A isimli kıza vuran O.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.